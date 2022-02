Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 16:30 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON L’INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CHE BLOCCA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA. CODE ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24. CHIUSA VIA DI TOR CERVARA PER UN ALTRO INCIDENTE OCCORSO TRA L’AUTOSTRADA A24 E LA TIBURTINA. SU VIA BELMONTE IN SABINA SI STA IN CODA PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ASTRAL SPA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ANCHE SU QUEST’ULTIMO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA TIBURTINA. SI PROCEDE IN COLONNA SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. INFINE, CODE SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDE E VIA DEL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022)DEL 17 FEBBRAIOORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CHE BLOCCA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E L’APPIA. CODE ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24. CHIUSA VIA DI TOR CERVARA PER UN ALTRO INCIDENTE OCCORSO TRA L’AUTOSTRADA A24 E LA TIBURTINA. SU VIA BELMONTE IN SABINA SI STA IN CODA PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ASTRAL SPA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ANCHE SU QUEST’ULTIMO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA TIBURTINA. SI PROCEDE IN COLONNA SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. INFINE, CODE SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDE E VIA DEL ...

