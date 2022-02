Vagnozzi coach di Sinner | è ufficiale | ' Per ora non ci sarà nessun altro'

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS JANNIK SINNER ANNUNCIA SIMONE VAGNOZZI NUOVO COACH Lo comunica l'Azzurro sul suo profilo Twitter… - FiorinoLuca : Simone Vagnozzi ha dimostrato nelle sue esperienze passate (Cecchinato e Travaglia) di essere un giovane coach brav… - oktennis : Simone Vagnozzi è il nuovo coach di Jannik Sinner. L’annuncio del giocatore azzurro ???? - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Simone Vagnozzi ha dimostrato nelle sue esperienze passate (Cecchinato e Travaglia) di essere un giovane coach bravo, comp… - zappooo_ : RT @SuperTennisTv: Già da qualche giorno si allenavano insieme: @janniksin conferma che Simone Vagnozzi è il suo nuovo coach! #tennis http… -

Mancava solo l'annuncio ufficiale. Ora è arrivato. Sarà Simoneil nuovodi Jannik Sinner. "Sarà lui a guidare il mio team" ha scritto sui suoi profili social. Per ora, ha aggiunto, "non abbiamo in programma di aggiungere altri componenti allo staff,...Dopo la separazione dal team di Riccardo Piatti, Jannik Sinner ufficializza sui social il nome del suo nuovo, Simone(ex allenatore di Marco Cecchinato): 'E' lui a guidare la mia squadra, in cui per ora non ci sono altre persone. A mano a mano che proseguiremo insieme vedremo se nen entreranno ...Mancava solo l'annuncio ufficiale. Ora è arrivato. Sarà Simone Vagnozzi il nuovo coach di Jannik Sinner. "Sarà lui a guidare il mio team" ha scritto sui suoi profili social. Per ora ...Il giorno dopo l’annuncio ufficiale della separazione da Riccardo Piatti, Jannik Sinner esce ancora allo scoperto con un nuovo tweet in cui dà il benvenuto a Simone Vagnozzi come nuovo coach.