Ucraina, Draghi: "Perseguire strategia della deterrenza ferma, non mostrarsi deboli" (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Dobbiamo Perseguire la strategia della deterrenza ferma, non dobbiamo mostrarci deboli". Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine del Consiglio Ue informale sulla crisi Ucraina. "La strategia deve essere fatta di due elementi: il primo consiste nel riaffermare la nostra unità, e questo è il fattore che forse ha più colpito la Russia. Inizialmente ci si poteva aspettare che avremmo preso posizioni diverse invece nel corso di tutti questi mesi non abbiamo fatto altro che diventare sempre più uniti e sono uniti tantissimi Paesi", ha spiegato Draghi. "Il secondo punto è occorre mantenere la nostra strategia di deterrenza ... Leggi su lastampa (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Dobbiamola, non dobbiamo mostrarci". Lo ha detto il premier Marioal termine del Consiglio Ue informale sulla crisi. "Ladeve essere fatta di due elementi: il primo consiste nel riafre la nostra unità, e questo è il fattore che forse ha più colpito la Russia. Inizialmente ci si poteva aspettare che avremmo preso posizioni diverse invece nel corso di tutti questi mesi non abbiamo fatto altro che diventare sempre più uniti e sono uniti tantissimi Paesi", ha spiegato. "Il secondo punto è occorre mantenere la nostradi...

