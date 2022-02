Sophie Turner e Joe Jonas, «in arrivo il secondo figlio» (ma non ci sono conferme) (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sui social impazzano le foto dell’attrice britannica che mette in evidenza un sospetto pancino e manda in delirio i fan: «È incinta». Per adesso, però, né lei né il marito - già genitori della piccola Willa dal 2020 - hanno rilasciato commenti Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sui social impazzano le foto dell’attrice britannica che mette in evidenza un sospetto pancino e manda in delirio i fan: «È incinta». Per adesso, però, né lei né il marito - già genitori della piccola Willa dal 2020 - hanno rilasciato commenti

Advertising

SkiillerQueen : Come Sophie Turner è di nuovo incinta??? - VelvetMagIta : #SophieTurner diventerà mamma per la seconda volta #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Sophie Turner diventerà mamma per la seconda volta - #Sophie #Turner #diventerà #mamma - zazoomblog : Pancino sospetto per Sophie Turner: potrebbe essere incinta? - #Pancino #sospetto #Sophie #Turner: - kautifis : Una coppia che invidio tantissimo? Sophie Turner e Joe Jonas -