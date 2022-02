Perché Pamela Anderson non vedrà mai “Pam & Tommy” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il consenso della star di "Baywatch" non è mai stato necessario e non è mai stato dato Mentre il mondo sta guardando Pam & Tommy, la brillante serie tv (in Italia su Disney +) che racconta del furto del sex tape di Pamela Anderson, qualcuno di sicuro non si sta divertendo. Chi non vedrà mai la serie è infatti proprio Pamela Anderson (negli episodi interpretata da Lily … Leggi su it.mashable (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il consenso della star di "Baywatch" non è mai stato necessario e non è mai stato dato Mentre il mondo sta guardando Pam, la brillante serie tv (in Italia su Disney +) che racconta del furto del sex tape di, qualcuno di sicuro non si sta divertendo. Chi nonmai la serie è infatti proprio(negli episodi interpretata da Lily …

Pam & Tommy: Seth Rogen voleva Chris Evans come voce del pene di Tommy Rogen ha quindi proseguito: " Ho insistito molto per avere Chris Evans a un certo punto perché mi ... Se Evans appare divertito, sappiamo invece che Pamela Anderson non guarderà mai Pam & Tommy .

