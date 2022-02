Marcell Jacobs fa tre su tre nella stagione indoor | vince con 6?51 nei 60 mt a Liévin

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre su tre.continua are ogni volta che scende in pista. A distanza di 6 giorni dal successo di Lodz, che aveva rappresentato il bis dell’esordio a Berlino, il campione olimpico dei 100 mt e della staffetta 4×100 si impone anche sulla pista di, in Francia,terza prova stagionale sui 60 metri. In finale l’azzurro ha vinto fermando il cronometro a 6?51 come era accaduto già due settimane in Germania ebatteria dell’appuntamento polacco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terzo successo consecutivo per. Il campione olimpico ha vinto i 60 metri al meeting di Liévin, in Francia, correndo la finale in 6.50. "Sono contento - ha dichiarato l'azzurro a fine gara - Lavoro duro ogni giorno e ...Terza vittoria di fila per il campione olimpico dei 100 metri e della 4X100che si aggiudica anche finale dei 60 al meeting di Lievin, in Francia: 6'50 per l'azzurro che ha preceduto l'americano Charleston. 'Non sono cambiato, voglio i Mondiali', le parole del .Ancora una vittoria, la terza in altrettante gare del suo 2022, per Marcell Jacobs, che si è imposto nella finale dei 60 metri del meeting indoor di Lievin, in Francia, correndo in 6.51.Secondo appuntamento indoor e seconda vittoria per Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri piani si è imposto anche nella finale dei 60 metri indoor di Lievin, in Francia, che nonostante ...