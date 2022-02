“Le battute sessiste sono molestie, ma allora perché sorrido quando le ricevo?” (Di giovedì 17 febbraio 2022) La prima volta che ho subito una molestia da parte del mio capo non sono riuscita a reagire. O meglio, non sono riuscita a reagire come avrei voluto – e dovuto. Mentre dentro la mia testa si formava un «ma sta succedendo davvero?» la mia faccia, senza che lo volessi, si e? aperta in un sorriso. Fintissimo, e? vero, ma pure sempre un sorriso. Eppure, in quella scena non c’era niente di divertente. Ne? nelle scene che coinvolgevano molte delle mie colleghe. Vi raccomandiamo... 7 esempi di gender bias sul lavoro che ogni donna conosce e come contrastarlo Parliamo di gender bias: perché ancora oggi le carriere femminili sono troppo influenzate dai pregiudizi di genere, ed è importante capire dove s... ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 17 febbraio 2022) La prima volta che ho subito una molestia da parte del mio capo nonriuscita a reagire. O meglio, nonriuscita a reagire come avrei voluto – e dovuto. Mentre dentro la mia testa si formava un «ma sta succedendo davvero?» la mia faccia, senza che lo volessi, si e? aperta in un sorriso. Fintissimo, e? vero, ma pure sempre un sorriso. Eppure, in quella scena non c’era niente di divertente. Ne? nelle scene che coinvolgevano molte delle mie colleghe. Vi raccomandiamo... 7 esempi di gender bias sul lavoro che ogni donna conosce e come contrastarlo Parliamo di gender bias:ancora oggi le carriere femminilitroppo influenzate dai pregiudizi di genere, ed è importante capire dove s... ...

TecnicaScuola : I docenti che fanno battute sessiste rischiano la sanzione, come la prof di Roma: aperto procedimento disciplinare… - Anna_Bolena_ : Battute sessiste a parte, sempre da condannare, dico la verità. Se fossi un'insegnante,il primo/la prima vestito/a… - CristinaScola11 : @sandyne17 @Evgheni_73 @LiciaRonzulli Ha ragione c’è proprio una miseria umana in questo mondo. Uomini che scrivono… - infoitinterno : I docenti che fanno battute sessiste rischiano la sanzione, come la prof di Roma, aperto procedimento disciplinare - Alessia69406712 : Oggi una mia collega indossava pantaloni della tuta gialli, non troppo coprenti, top corto che lasciava scoperto om… -