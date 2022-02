Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: L'agente di #Zaccagni svela: 'Era tutto fatto con il #Napoli!' - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: L'agente di #Zaccagni svela: 'Era tutto fatto con il #Napoli!' - sportli26181512 : L'agente di Zaccagni svela: 'Era tutto fatto con il Napoli!': L'agente di Mattia Zaccagni ha parlato a Radio Kiss K… - LALAZIOMIA : L'agente di Zaccagni svela: 'Era tutto fatto con il Napoli!' - cmdotcom : L'agente di #Zaccagni svela: 'Era tutto fatto con il #Napoli!' -

Ultime Notizie dalla rete : agente Zaccagni

Commenta per primo L'di Mattiaha parlato a Radio Kiss Kiss raccontando che era tutto fatto col Napoli, poi è arrivata la Lazio: 'Mi sarebbe piaciuto vederlo in azzurro - ha detto Fausto Pari - ho giocato ...'Mi sarebbe piaciuto vederenel Napoli : è stata la società che lo ha trattato prima di tutte' ha spiegato il suoFausto Pari, che ha poi svelato un piccolo retroscena risalente a un ...L'agente di Mattia Zaccagni, Fausto Pari, ha svelato un retroscena di mercato. “Mi sarebbe piaciuto moltissimo vederlo in maglia azzurra, anche ...L'agente del calciatore della Lazio spiega come sia fallita la trattativa fra gli azzurri e il Verona Fra i calciatori più in forma del momento in Serie A c'è sicuramente Mattia Zaccagni, centrocampis ...