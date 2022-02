La voce degli agricoltori e degli allevatori in piazza: “Noi strozzati dai rincari” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Bergamo. agricoltori e allevatori in piazza con la Coldiretti per protestare contro le speculazioni e i rincari, che mettono in serie difficoltà le imprese del territorio. In Porta Nuova il ritrovo è alle 9: bandiere gialle, cartelloni, trattori, balle di fieno, il palco montato, la musica e gli stand con i prodotti. Ma questa volta non è una semplice esposizione: i cartelli parlano di costi e percentuali, hanno tutti un + davanti. A partire dall’energia elettrica, con bollette schizzate a + 70% e in alcuni casi anche a +110%, il prezzo dei concimi su del 143%, quello dei mangimi del 40%. Su un altro tavolo ci sono le bottiglie del latte: prezzo alla stalla da 0,39 a 0,41 centesimi, prezzo al consumo tra 1,55 e 1,69 euro. C’è un lungo tavolo dove sono stati sistemati i nove formaggi bergamaschi che vantano il marchio ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 17 febbraio 2022) Bergamo.incon la Coldiretti per protestare contro le speculazioni e i, che mettono in serie difficoltà le imprese del territorio. In Porta Nuova il ritrovo è alle 9: bandiere gialle, cartelloni, trattori, balle di fieno, il palco montato, la musica e gli stand con i prodotti. Ma questa volta non è una semplice esposizione: i cartelli parlano di costi e percentuali, hanno tutti un + davanti. A partire dall’energia elettrica, con bollette schizzate a + 70% e in alcuni casi anche a +110%, il prezzo dei concimi su del 143%, quello dei mangimi del 40%. Su un altro tavolo ci sono le bottiglie del latte: prezzo alla stalla da 0,39 a 0,41 centesimi, prezzo al consumo tra 1,55 e 1,69 euro. C’è un lungo tavolo dove sono stati sistemati i nove formaggi bergamaschi che vantano il marchio ...

