La presunta violenza sessuale di gruppo a Foggia con tre arrestati (tra i quali un aspirante carabiniere) (Di giovedì 17 febbraio 2022) Prima la violenza sessuale di gruppo, poi le percosse: per queste accuse è scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di tre ragazzi, tra i 20 e i 21 anni, emessa dal Gip del tribunale di Foggia ed eseguita dai carabinieri di San Giovanni Rotondo. I fatti risalirebbero alla sera del 27 gennaio: secondo quanto emerso dalle indagini i tre – due di San Giovanni Rotondo e uno di San Marco in Lamis – stavano trascorrendo la serata in un locale a San Pio e lì avrebbero conosciuto due donne straniere. Una delle due, dopo qualche drink, è uscita dal locale e lì è stata raggiunta dai tre ragazzi, che hanno provato a convincerla a salire a bordo della loro auto. Di fronte al suo rifiuto i primi palpeggiamenti: poi l'hanno caricata con forza all'interno del veicolo, come documentato anche dalle telecamere di ...

