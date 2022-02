Ita | Smith Af-Klm | c’è interesse ma non in corso trattativa | se avrà senso avanzeremo”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Prima del covid numerose compagnie guardavano ad Alitalia. Il mercato italiano non è qualcosa di nuovo per noi. Nel passato abbiamo avuto una quota in Alitalia. Quindi siamo interessati ma sappiamo anche che, nello stesso tempo, è abbastanza rischioso visto la nostra passata esperienza”. Ad affermarlo è il ceo di Air France – Klm, Benjaminsu Ita in occasione della presentazione dei risultati del 2021 del gruppo in merito a Ita. La nuova compagnia italiana, spiega ancora, “non è un tema sul quale stiamo discutendo attualmente. Il mercato italiano è molto importante per noi ma quello che era veramente interessante erano gli slot su Milano Linate. Durante questa crisi siamo riusciti ad ottenere diversi slot e questo ha rappresentato qualcosa di molto positivo per noi. Per il futuro continueremo a valutare se ci sarà qualcosa ...

L'ad Ben Smith: «La compagnia italiana non è un tema sul quale stiamo discutendo». Il gruppo punta agli slot di Milano Linate. Nel 2021 perdita di 3,3 miliardi ...