Incidente in A4. 2 persone decedute e 1 ferito molto grave (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ di due persone decedute e un ferito molto grave il bilancio dell’Incidente avvenuto poco prima delle 20,00 di questa sera sull’autostrada A4 all’altezza dell’uscita del casello di Latisana in direzione Venezia. Secondo una prima ricostruzione un’auto sul quale viaggiavano tre persone ha centrato la cuspide dello svincolo. Nell’urto il veicolo leggero è rimbalzato ed è stato centrato da un autoarticolato che proseguiva nello stesso senso di marcia. A causa del secondo impatto la vettura ha terminato la propria corsia contro la barriera laterale della carreggiata. Sul posto operano ancora il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Un gravissimo Incidente è avvenuto poco prima delle 20,00 di questa sera, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ di duee unil bilancio dell’avvenuto poco prima delle 20,00 di questa sera sull’autostrada A4 all’altezza dell’uscita del casello di Latisana in direzione Venezia. Secondo una prima ricostruzione un’auto sul quale viaggiavano treha centrato la cuspide dello svincolo. Nell’urto il veicolo leggero è rimbalzato ed è stato centrato da un autoarticolato che proseguiva nello stesso senso di marcia. A causa del secondo impatto la vettura ha terminato la propria corsia contro la barriera laterale della carreggiata. Sul posto operano ancora il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Un gravissimoè avvenuto poco prima delle 20,00 di questa sera, ...

Advertising

angelispired : @sonospento @fratellicrozza Che è costipato, ha visto le scie chimiche in cielo fatte apposta per isolare le person… - BLONDIEVNGEL : @oopsIlaap io che per colpa di suddette persone oggi ho fatto un incidente e aono pure andata al pronto soccorso loll - Freus01 : @sw360cab @tequi3 Anche se cade un asteroide muoiono un sacco di persone, ma le probabilità sono molto remote. Così… - Lucio63th1 : MANIFESTAZIONE DEGLI STUDENTI PER LO STUDENTE MORTO (a causa di un incidente stradale )MENTRE ERA IMPEGNATO IN UN A… - anteprima24 : ** Grave incidente sulla Variante, due persone trasportate al Moscati ** -