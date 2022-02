Il ministero alla Salute ha chiesto all'agenzia di esprimersi sul "booster" per i fragili e la novità potrebbe essere introdotta già la prossima settimana (Di giovedì 17 febbraio 2022) La quarta dose di vaccino, che non riguarderà la popolazione generale, ma solo la categoria dei più fragili, ha cominciato il suo cammino. Leggi anche › Vaccino Covid efficace anche contro le varianti future: ecco lo studio che spiega perché Vaccino Covid 19: tutti gli aggiornamenti guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 febbraio 2022) La quarta dose di vaccino, che non riguarderà la popolazione generale, ma solo la categoria dei più, ha cominciato il suo cammino. Leggi anche › Vaccino Covid efficace anche contro le varianti future: ecco lo studio che spiega perché Vaccino Covid 19: tutti gli aggiornamenti guarda le foto ...

Advertising

GiovaQuez : Il 25 febbraio riunione straordinaria di Aifa per esaminare la possibilità di autorizzare la quartad ose del vacc… - vallant80 : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: IL 25/2/22 IL CTS DELL'AIFA ESAMINERÀ IL POSSIBILE VIA LIBERA ALLA #QUARTADOSE PER I SOGGETTI FRAGILI,… - Mario48440912 : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: IL 25/2/22 IL CTS DELL'AIFA ESAMINERÀ IL POSSIBILE VIA LIBERA ALLA #QUARTADOSE PER I SOGGETTI FRAGILI,… - Roma : ? #PNRR, sì alla partecipazione di Roma Capitale ai bandi del Ministero della Cultura per l'efficientamento energet… - fabioizzo6 : Alla fine della IIGM il ministero statunitense della guerra, istituito fin dal 1789, venne abolito e ricostruito co… -