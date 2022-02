Governo: Draghi a P.Chigi, al lavoro in vista Cdm (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è rientrato da pochi minuti a Palazzo Chigi, di ritorno da Bruxelles. Il premier ha lasciato la capitale belga dopo il Consiglio europeo informale sull'Ucraina. Appena arrivato a Roma, il presidente del Consiglio è stato ricevuto al Quirinale dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Draghi è ora al lavoro nel suo ufficio in vista del Consiglio dei ministri atteso domani sul dl bollette. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il premier Marioè rientrato da pochi minuti a Palazzo, di ritorno da Bruxelles. Il premier ha lasciato la capitale belga dopo il Consiglio europeo informale sull'Ucraina. Appena arrivato a Roma, il presidente del Consiglio è stato ricevuto al Quirinale dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.è ora alnel suo ufficio indel Consiglio dei ministri atteso domani sul dl bollette.

