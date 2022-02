Essere Wayne Santana: «Perché la mia fine è il mio nuovo inizio» (Di giovedì 17 febbraio 2022) La crisi, la rinascita, la Dark Polo Gang, una capsule con Kappa, i sogni nel cassetto, una nuova vita. In Succo di Zenzero Vol.2 c'è tutto il vissuto di Wayne Santana al secolo Umberto Violo e il suo sogno più grande: la libertà artistica Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 febbraio 2022) La crisi, la rinascita, la Dark Polo Gang, una capsule con Kappa, i sogni nel cassetto, una nuova vita. In Succo di Zenzero Vol.2 c'è tutto il vissuto dial secolo Umberto Violo e il suo sogno più grande: la libertà artistica

Advertising

afnewsinfo : DC rivela dove Bruce Wayne ha iniziato ad allenarsi per essere Batman - CircusRedTicket : RT @michelecogni: Diventare adulto significa desiderare sempre di più essere Bruce Wayne invece di Batman. E io intanto non so più dove ho… - darkchocostrong : RT @michelecogni: Diventare adulto significa desiderare sempre di più essere Bruce Wayne invece di Batman. E io intanto non so più dove ho… - michelecogni : Diventare adulto significa desiderare sempre di più essere Bruce Wayne invece di Batman. E io intanto non so più do… - dolcementecaty : RT @RollingStoneita: Il desiderio di non essere come tutti: Myss Keta intervista Wayne Santana -