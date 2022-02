Dopo le tensioni, Visa e Amazon trovano un accordo globale sulle commissioni (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’accordo è arrivato durante i tempi supplementari rispetto a quanto era stato annunciato a metà novembre: Visa e Amazon hanno trovato un accordo sulle commissioni, nel Regno Unito, per consentire a tutti i clienti-utenti di porte continuare a utilizzare le carte di credito emesse dalla join venture americana per i loro acquisti sul noto sito di e-commerce. Alla fine, dunque, i cittadini britannici non avranno alcun problema dato che si è deciso – Dopo settimane di tensioni e confronti – di stipulare un nuovo accordo che sarà valido a livello globale. LEGGI ANCHR > Da gennaio, chi ha una carta di credito Visa emessa nel Regno Unito non potrà acquistare su Amazon Regno Unito e non ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’è arrivato durante i tempi supplementari rispetto a quanto era stato annunciato a metà novembre:hanno trovato un, nel Regno Unito, per consentire a tutti i clienti-utenti di porte continuare a utilizzare le carte di credito emesse dalla join venture americana per i loro acquisti sul noto sito di e-commerce. Alla fine, dunque, i cittadini britannici non avranno alcun problema dato che si è deciso –settimane die confronti – di stipulare un nuovoche sarà valido a livello. LEGGI ANCHR > Da gennaio, chi ha una carta di creditoemessa nel Regno Unito non potrà acquistare suRegno Unito e non ...

