Crisanti a La7: “Dobbiamo riaprire tutto ora perché siamo nel momento di massima protezione. Ma la priorità è tutelare i vulnerabili” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Quando il covid diventerà una normale influenza? È come chiedermi quando una tigre diventerà un gatto. Di fatto, quasi mai. Questa “tigre” va invece domata e il vaccino è sicuramente il miglior strumento per ingabbiarla. Poi molto probabilmente nel tempo diventerà meno aggressiva”. Sono le parole di Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, che a “L’aria che tira” (La7) fa il punto sulla situazione della pandemia in Italia. “Dai dati si evince una sicura diminuzione dei casi – spiega il virologo – Questo è dovuto principalmente al fatto che siamo protetti. Il 72% delle persone ricoverate in terapia intensiva non è vaccinato. Nelle persone sopra i 70 anni la vaccinazione fa veramente la differenza. Le persone dai 75 anni in su, invece. rimangono suscettibili e questa è anche la ragione per cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Quando il covid diventerà una normale influenza? È come chiedermi quando una tigre diventerà un gatto. Di fatto, quasi mai. Questa “tigre” va invece domata e il vaccino è sicuramente il miglior strumento per ingabbiarla. Poi molto probabilmente nel tempo diventerà meno aggressiva”. Sono le parole di Andrea, direttore del dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, che a “L’aria che tira” (La7) fa il punto sulla situazione della pandemia in Italia. “Dai dati si evince una sicura diminuzione dei casi – spiega il virologo – Questo è dovuto principalmente al fatto cheprotetti. Il 72% delle persone ricoverate in terapia intensiva non è vaccinato. Nelle persone sopra i 70 anni la vaccinazione fa veramente la differenza. Le persone dai 75 anni in su, invece. rimangono suscettibili e questa è anche la ragione per cui ...

