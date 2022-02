Covid | bollettino oggi 17 febbraio 2022 | 57 890 casi e 320 morti | tasso di positività al 10 | 8%

Advertising

SkyTG24 : Covid #Piemonte, il bollettino: 3.059 casi e 1.470 ricoveri - SLN_Magazine : Covid oggi Piemonte, 3.142 contagi e 27 morti: bollettino 16 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Covid, 30 le vittime registrate nel bollettino quotidiano, di cui 11 nelle ultime 24 ore e 19 risalenti ai giorni scorsi… - Lodamarco1 : RT @SkyTG24: Covid #Lombardia, il bollettino: 6.116 casi. I ricoverati sono 1.807 - Piergiulio58 : Covid Italia, il bollettino del 17 febbraio: 57.890 nuovi casi e 320 morti. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Secondo ildel 17 febbraio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 57.890 su 538.131 tamponi: la percentuale di contagiati è al 10,75% (era al 10,8%). In totale, i casi dall'inizio ...Sono 6.116 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , 17 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati- 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 51 morti . Nelle ultime 24 ore sono stati processati 79.057 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività del 7,...In Italia nelle ultime 24 ore 556 ingressi in meno in ospedale di pazienti positivi e -36 in terapia intensiva. Oltre 99 mila i dimessi-guariti. Si allenta, giorno dopo giorno, la pressione sui pronto ...Sono 57.890 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute ...