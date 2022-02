Anticipazioni Uomini e Donne del 17/02/22: un tronista assente dallo studio, lite per una coppia del Trono over (Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating-show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. A fornirci le Anticipazioni di quello che vedremo nelle prossime puntate del programma, i colleghi di UominieDonneClassicoeover: Prima news sulla registrazione di oggi: Matteo non era presente in studio. Non si è parlato di lui. Trono over: Ospiti Sossio e Ursula. Di Gemma non si è parlato. Ida ha accettato il numero da Ottavio e ha litigato con Alessandro. Diego ha chiuso la conoscenza con Gloria. Anticipazioni Trono classico di oggi: Luca ha fatto un’esterna con una nuova corteggiatrice che si chiama Alessandra. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi è stata registrata una nuova puntata di, il dating-show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. A fornirci ledi quello che vedremo nelle prossime puntate del programma, i colleghi diClassicoe: Prima news sulla registrazione di oggi: Matteo non era presente in. Non si è parlato di lui.: Ospiti Sossio e Ursula. Di Gemma non si è parlato. Ida ha accettato il numero da Ottavio e ha litigato con Alessandro. Diego ha chiuso la conoscenza con Gloria.classico di oggi: Luca ha fatto un’esterna con una nuova corteggiatrice che si chiama Alessandra. L'articolo proviene da Isa e Chia.

