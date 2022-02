Alessandro Basciano viola il regolamento: il duro provvedimento del GF Vip (Di venerdì 18 febbraio 2022) provvedimento per Alessandro Basciano Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stata l’ennesima dura lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, e nuovamente i toni si sono scaldati. Nel corso della discussione però proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è tolto il microfono, violando le regole del reality show e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 18 febbraio 2022)perOggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stata l’ennesima dura lite trae Sophie Codegoni, e nuovamente i toni si sono scaldati. Nel corso della discussione però proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è tolto il microfono,ndo le regole del reality show e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

skaairipa : RT @GabrielJ711: Sophie che non si incazza per le offese di Alessandro è veramente penosa e rimbecillita da quel bamboccio di Basciano! Rid… - Monica_R804 : @giulianaleo93 Mi dispiace per Alessandro ma quell’ambiente a lui non fa bene. Certo che io negli autori starei att… - 1DcometoItaly : RT @BITCHYFit: Alessandro Basciano concorrente con il carattere più TOXIC della storia del #GFVip - GabrielJ711 : Sophie che non si incazza per le offese di Alessandro è veramente penosa e rimbecillita da quel bamboccio di Bascia… - puledraroma77 : RT @BITCHYFit: Alessandro Basciano concorrente con il carattere più TOXIC della storia del #GFVip -