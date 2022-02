Vietri sul Mare | cinque auto distrutte in un incendio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSonoledanneggiate da un’esplosione che si è verificata a pochi passi dall’Hotel Raito, asul. Sul posto i vigili del fuoco per dol’, divampato intorno alle 4,50 del mattino e di cui ancora non sono note le cause. Sarà un’inchiesta a chiarirle, attraverso un’indagine affidata ai carabinieri. Non si esclude una causa accidentale. Leparcheggiate molto vicine le une alle altre potrebbero essersi incendiate a catena a partire da una delle vetture coinvolte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vietri sul Mare si trasforma in un borgo divino. L'amministrazione comunale ha patrocinato l'evento "Borgo Divino in tour" che mette insieme i Borghi più belli d'Italia sotto i profumi del vino e del ...Attimi di paura a Vietri sul Mare per un incendio che ha visto coinvolte quattro automobili. Il rogo è divampato all'alba di oggi, mercoledì 16 febbraio, nella frazione di Raito come riportato da ...Vietri sul Mare, Costiera Amalfitana, auto, fiamme, rogo, indagini Vietri sul Mare, auto in fiamme nei pressi dell'Hotel Raito: si sospetta l'origine dolosa I carabinieri stanno indagando per ...