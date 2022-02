Vela per tutti a gonfie vele anche d’inverno a Lignano Sabbiadoro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prosegue il progetto Sea4All del locale sodalizio Tiliaventum per assicurare una Vela per tutti a Lignano Sabbiadoro anche in inverno. Il mare si vive tutto l’anno … per tutti, le splendide giornate di gennaio e febbraio, fresche ma soleggiate e terse, accompagnate dal venticello, sono un’attrazione per gli appassionati e sportivi, dai campioni paralimpici come Antonio Squizzato (Campione Europeo e Vice Campione mondiale classe 2.4), a bordo proprio in questi giorni, ai velisti, ai neofiti. A Lignano Sabbiadoro è sempre Vela per tutti Siamo a Lignano Sabbiadoro, rinomata località turistica balneare dell’Alto Adriatico ma anche fascinosa località invernale, primaverile, ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prosegue il progetto Sea4All del locale sodalizio Tiliaventum per assicurare unaperin inverno. Il mare si vive tutto l’anno … per, le splendide giornate di gennaio e febbraio, fresche ma soleggiate e terse, accompagnate dal venticello, sono un’attrazione per gli appassionati e sportivi, dai campioni paralimpici come Antonio Squizzato (Campione Europeo e Vice Campione mondiale classe 2.4), a bordo proprio in questi giorni, ai velisti, ai neofiti. Aè sempreperSiamo a, rinomata località turistica balneare dell’Alto Adriatico mafascinosa località invernale, primaverile, ...

L'inverno non ferma il progetto Sea4All Siamo a Lignano Sabbiadoro, rinomata località turistica balneare dell'Alto Adriatico ma anche fascinosa località invernale, primaverile, autunnale che offre le opportunità più disparate tra cui la ...

