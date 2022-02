Tumore pancreas, da Gemelli studio su pazienti con metastasi peritoneali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Il Tumore del pancreas è un’area ancora piuttosto povera di possibilità terapeutiche e questo, insieme alle sue caratteristiche di aggressività, ne fa una neoplasia a elevata mortalità: la sopravvivenza a 5 anni è al momento inferiore al 10% e rappresenta la terza causa di morte per cancro. Ma la ricerca non si ferma, medici e ricercatori stanno vagliando nuove possibilità terapeutiche, come quelle dello studio Nab-Pipac. “È il primo studio di fase 2 che prevede l’utilizzo della Pipac (Chemioterapia Intraperitoneale Aerosol Pressurizzata) in associazione alla chemioterapia sistemica per il trattamento della carcinosi peritoneale di origine pancreatica”, spiega il co-principal investigator dello studio, Andrea Di Giorgio, della Uos Trattamenti integrati della carcinosi peritoneale avanzata, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Ildelè un’area ancora piuttosto povera di possibilità terapeutiche e questo, insieme alle sue caratteristiche di aggressività, ne fa una neoplasia a elevata mortalità: la sopravvivenza a 5 anni è al momento inferiore al 10% e rappresenta la terza causa di morte per cancro. Ma la ricerca non si ferma, medici e ricercatori stanno vagliando nuove possibilità terapeutiche, come quelle delloNab-Pipac. “È il primodi fase 2 che prevede l’utilizzo della Pipac (Chemioterapia Intraperitoneale Aerosol Pressurizzata) in associazione alla chemioterapia sistemica per il trattamento della carcinosi peritoneale di origine pancreatica”, spiega il co-principal investigator dello, Andrea Di Giorgio, della Uos Trattamenti integrati della carcinosi peritoneale avanzata, ...

