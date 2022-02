Advertising

zazoomblog : Tielemans ha le idee chiare: no a due club sì a un altro - #Tielemans #chiare: #altro -

Ultime Notizie dalla rete : Tielemans idee

Blasting News Italia

I bianconeri avrebbero sondatoper trovare un erede ad Arthur che dovrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe da mesi l'Arsenal di Arteta che già a ...E' stata una vittoria giusta, meritata, con dentro buone cose della squadra e ottimedel suo ... A metà campo Zielinski ha soffiato la palla a, tocco per Petagna, tiro deviato dallo ...Arrivano delle indiscrezioni su Youri Tielemans, uno dei profili valutati dalla Juventus per rinforzare il centrocampo in estate. Come riportato da Het Nieuwsblad, il Leicester avrebbe aperto alla ...I bianconeri avrebbero sondato Tielemans per trovare un erede ad Arthur che dovrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe da mesi l'Arsenal di Arteta che ...