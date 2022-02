Susanna Tamaro | «Il Green pass limita l’Italia | è l’ora di una tana libera tutti»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scrittriceoggi è autrice di un lungo articolo sul Corriere della Sera in cui chiede al governo Draghi di togliere il. Perché il paese ha bisogno di essere sollevato dall’ossessione dei decreti. E anche di una “”, come quando da bambini si giocava a nascondino. La scienza però ci dice che, vaccinati e non vaccinati, ci scambiamo comunqueallegramente il contagio. In quest’ottica risulta anche difficile capire l’attribuzione taumaturgica del. Personalmente non ho alcuna osservazione morale, filosofica o politica su questo importante documento. Ma se ci contagiamoin continuazione che senso ha? Non costituisce piuttosto un ...

diLa scrittrice: "Per liberare le sue forze creative, il Paese ha bisogno di essere sollevato dall'ossessione dei decreto". "Se equipariamo i vaccinati con due dosi ai no vax non stiamo ...In precedenza avevano affiancato la campagna Spreco Zero:, Paolo Rumiz, Moreno Cedroni, Francesco Tullio Altan, Giobbe Covatta, Neri Marcorè, Veronica Pivetti, Luca Mercalli.Gentile presidente Draghi, mi dispiace rubarle un po’ del suo tempo prezioso e se lo faccio è perché credo che, a questo punto, il nostro Paese abbia bisogno di una riflessione seria e non partigiana ...Romanzi del vasto patrimonio librario della Biblioteca Comunale dove il tema principale è ovviamente l’amore raccontato da grandi autori come Isabella Allende o Susanna Tamaro. Il personale ...