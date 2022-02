Short track, Arianna Fontana con polemica: “Uno degli staffettisti di bronzo è tra quelli che mi ha attaccato” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non ci si fa mancare davvero niente. Arianna Fontana quest’oggi ha scritto una nuova pagina di storia. La campionessa valtellinese ha vinto la sua undicesima medaglia olimpica in carriera, conquistando l’argento nei 1500 metri dello Short track ai Giochi Invernali di Pechino (Cina). Un risultato che ha proiettato Arianna nell’Olimpo visto che nessun italiano ha vinto più di lei negli sport invernali alle Olimpiadi, scavalcando quindi Stefania Belmondo (10 medaglie). Tuttavia, poco dopo la gara di oggi, Fontana è tornata sulle polemiche riguardanti la gestione della Federazione Italiana nei suoi confronti e di suo marito (tecnico personale) Anthony Lobello, oggetto del contendere tra l’azzurra e la FISG, poco propensa ad accettarlo come tecnico di tutta la selezione nazionale. Una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non ci si fa mancare davvero niente.quest’oggi ha scritto una nuova pagina di storia. La campionessa valtellinese ha vinto la sua undicesima medaglia olimpica in carriera, conquistando l’argento nei 1500 metri delloai Giochi Invernali di Pechino (Cina). Un risultato che ha proiettatonell’Olimpo visto che nessun italiano ha vinto più di lei negli sport invernali alle Olimpiadi, scavalcando quindi Stefania Belmondo (10 medaglie). Tuttavia, poco dopo la gara di oggi,è tornata sulle polemiche riguardanti la gestione della Federazione Italiana nei suoi confronti e di suo marito (tecnico personale) Anthony Lobello, oggetto del contendere tra l’azzurra e la FISG, poco propensa ad accettarlo come tecnico di tutta la selezione nazionale. Una ...

