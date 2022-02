Pechino 2022, seconda manche slalom maschile con Sala in tv oggi: orario e diretta streaming sci alpino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cresce l’attesa per la seconda manche dello slalom speciale maschile di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Dopo una spettacolare prima run, la classifica è cortissima: l’austriaco Johannes Strolz comanda con soli due centesimi di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen e 6 su Sebastian Foss-Solevaag. In lotta per il podio anche l’azzurro Tommaso Sala, ottavo a 45 centesimi dal leader. Fuori dalla top-10 Giuliano Razzoli, dodicesimo a +0?78, mentre Alex Vinatzer è 17esimo a +1?47 dalla vetta. L’appuntamento è dunque per le ore 6.45 italiane di mercoledì 16 febbraio con la seconda manche, che assegnerà le medaglie. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cresce l’attesa per ladellospecialedi sciai Giochi Olimpici invernali di. Dopo una spettacolare prima run, la classifica è cortissima: l’austriaco Johannes Strolz comanda con soli due centesimi di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen e 6 su Sebastian Foss-Solevaag. In lotta per il podio anche l’azzurro Tommaso, ottavo a 45 centesimi dal leader. Fuori dalla top-10 Giuliano Razzoli, dodicesimo a +0?78, mentre Alex Vinatzer è 17esimo a +1?47 dalla vetta. L’appuntamento è dunque per le ore 6.45 italiane di mercoledì 16 febbraio con la, che assegnerà le medaglie. Di seguito, le informazioni per seguire la gara intv ...

