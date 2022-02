Pagamento pensioni marzo 2022: tutte le date (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pagamento pensioni a Febbraio 2022. In attesa dell’avvio ufficiale dell’Assegno Unico Universale dove la data è fissata per il 1° marzo volto a dare una grossa boccata d’ossigeno in favore delle famiglie con figli a carico si prosegue con le date del Pagamento pensioni marzo 2022. Analizziamo in dettaglio date e modalità di Pagamento delle principali prestazioni INPS a marzo 2022. Questo il calendario per il Pagamento pensioni di marzo 2022: mercoledì 23 febbraio per i cognomi dalla A alla B; giovedì 24 febbraio per i cognomi dalla C alla D; venerdì 25 febbraio per i cognomi dalla E alla ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022)a Febbraio. In attesa dell’avvio ufficiale dell’Assegno Unico Universale dove la data è fissata per il 1°volto a dare una grossa boccata d’ossigeno in favore delle famiglie con figli a carico si prosegue con ledel. Analizziamo in dettaglioe modalità didelle principali prestazioni INPS a. Questo il calendario per ildi: mercoledì 23 febbraio per i cognomi dalla A alla B; giovedì 24 febbraio per i cognomi dalla C alla D; venerdì 25 febbraio per i cognomi dalla E alla ...

