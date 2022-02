Napoli, ansia Osimhen: le condizioni del nigeriano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Preoccupano le condizioni di Osimhen a Napoli: lieve fastidio muscolare e saltato l’allenamento pre Barcellona, le ultime In casa Napoli a mettere ansia in vista della partita delicata contro il Barcellona ci ha pensato Osimhen. Il nigerinao ha accusato un lieve fastidio muscolare che non gli ha permesso di prendere parte all’allenamento odierno con la squadra. Le sue condizioni non sembrano essere gravi, e la sua presenza contro i blaugrana non è in dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Preoccupano ledi: lieve fastidio muscolare e saltato l’allenamento pre Barcellona, le ultime In casaa metterein vista della partita delicata contro il Barcellona ci ha pensato. Il nigerinao ha accusato un lieve fastidio muscolare che non gli ha permesso di prendere parte all’allenamento odierno con la squadra. Le suenon sembrano essere gravi, e la sua presenza contro i blaugrana non è in dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

