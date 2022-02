Naomi Campbell presenta sua figlia | “E’ mia | non è stata adottata”

Advertising

ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Ancora lei... bellissima, fotografata da Steven Meisel, sulla cover di British Vogue?? 'Ho sempre saputo che un giorno av… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Ancora lei... bellissima, fotografata da Steven Meisel, sulla cover di British Vogue?? 'Ho sempre saputo che un giorno av… - nyceverywhere : RT @vogue_italia: Ancora lei... bellissima, fotografata da Steven Meisel, sulla cover di British Vogue?? 'Ho sempre saputo che un giorno av… - vogue_italia : Ancora lei... bellissima, fotografata da Steven Meisel, sulla cover di British Vogue?? 'Ho sempre saputo che un gio… - essexelle : RT @Danilo_mgh: Naomi Campbell a 51 anni in copertina su Vogue: “Ecco mia figlia, non è adottata”. Naomi ci ricorda che non è l’età o l’es… -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

Milleunadonna.it

Leggi anche ›, splendida over 50 in bikini per Burberry Cosa farà in occasione della London Fashion Week 2022? Quel che è certo, è che non figura in calendario , assieme ad ...... Johnny Cash , David Bowie , Iggy Pop , Frank Sinatra e Miles Davis , così come Salman Rushdie , Martin Scorsese , Steven Spielberg , Michael Schumacher e. 1 / 3 Michael Schumacher, ...Naomi, ultraterrena, pelle impeccabile, capelli sensazionali, corpo levigato ha concesso un’intervista fiume in una delle location tipiche: durante un viaggio aereo intercontinentale, con la bimba di ...La super modella Naomi Campbell torna sulla copertina di Vogue a 35 anni di distanza dalla prima volta. La Venere Nera questa volta è stata immortalata in una veste decisamente differente rispetto a ...