Morto a Napoli il prof 33enne che si diede fuoco davanti alla caserma

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non ce l’ha fatta il docenteche si era datoladei Carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza, lo scorso 31 gennaio. Francesco Chiarello – questo il suo nome – era ricoverato all’ospedale Cardarelli di. Aveva L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

il docente di 33 anni che si era dato fuoco lo scorso 31 gennaio davanti la caserma dei carabinieri di Rende Era ricoverato al centro ustionati dell'ospedale Cardarelli di. Il giovane era ...Dopo il drammatico gesto era stato dapprima trasportato all'ospedale Annunziata di Cosenza , per poi essere trasferito aper le gravi ustioni riportare (QUI) . rende 2 notizie correlate 1 feb ...Il giovane è deceduto al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli dove era in cura per le gravi ferite riportate. Prontamente soccorso con l’ausilio degli estintori dai gommisti di una vicina ...E' deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli il docente 33enne che il 31 gennaio scorso si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza, dopo essersi cosparso ...