Milan, infortunio Ibrahimovic: le ultime in vista della Salernitana (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Milan è ancora alle prese con l'infortunio di Ibrahimovic. Le ultime sulle condizioni dello svedese Seduta di allenamento personalizzata a Milanello per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese si è allenato a parte dopo il problema al tendine d'Achille accusato nel match contro la Juventus. Secondo quanto appreso da MilanNews24 lo svedese alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo si è allenato in palestra. Resta dunque difficile una sua convocazione contro la Salernitana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

