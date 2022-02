M5S in frantumi sul Green pass. E scatta il “processo” a Sileri: «È appiattito su Speranza» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È il Green pass l’ennesimo fronte aperto all’interno del M5S. Mentre infatti la Camera esamina la proroga dello stato di emergenza, il MoVimento si spacca come una mela sull’opportunità di confermare la misura del certificato verde. La polemica esplode nel corso dell’assemblea online dei gruppi con Giuseppe Conte, convocata stamattina sulla piattaforma Zoom. Molte le voci favorevoli ad attenuare la portata del Green pass. Da Coltorti a Dieni, a Lorenzoni alla Papiro, passando per Zanichelli, Bella, Zolezzi e altri nel M5S cresce il pressing per mandare in soffitta la più controversa e misura anti-Covid. Più che il merito della questione, a tenere banco è la concorrenza elettorale all’interno della maggioranza. «Questa non è una battaglia che si può lasciare alla Lega», sostiene la Dieni. Riunione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È ill’ennesimo fronte aperto all’interno del M5S. Mentre infatti la Camera esamina la proroga dello stato di emergenza, il MoVimento si spacca come una mela sull’opportunità di confermare la misura del certificato verde. La polemica esplode nel corso dell’assemblea online dei gruppi con Giuseppe Conte, convocata stamattina sulla piattaforma Zoom. Molte le voci favorevoli ad attenuare la portata del. Da Coltorti a Dieni, a Lorenzoni alla Papiro,ando per Zanichelli, Bella, Zolezzi e altri nel M5S cresce il pressing per mandare in soffitta la più controversa e misura anti-Covid. Più che il merito della questione, a tenere banco è la concorrenza elettorale all’interno della maggioranza. «Questa non è una battaglia che si può lasciare alla Lega», sostiene la Dieni. Riunione ...

