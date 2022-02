Iva Zanicchi | l’unico bacio dato a suo padre è stato in punto di morte

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ivaè tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, ha sempre così tante cose da raccontare e Serena Bortone passa dalle domande sulla vita privata all’ultimo festival di Sanremo a cui ha partecipato. Nel suo passato l’amore per i genitori anche se a suonon ha maiunse non indi. Ivanon ha mai ricevuto unda suoma non per questo non l’amava. Racconta di quel giorno terribile ma allo stesso tempo bello perché poco prima di morire suole chiese un. “Lui stava morendo ed egoisticamente ho manvia tutti, fratelli e la mia mamma e sono rimasta sola con lui” Ivasapeva che suo ...