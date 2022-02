Il Viminale ai prefetti in vista della manifestazione degli studenti: «Serve il dialogo per isolare i violenti» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio» in vista della mobilitazione nazionale promossa per venerdì dopo la morte di due studenti – Lorenzo Parrelli e Giuseppe Lenoci – che stavano svolgendo uno stage. È quello che chiede Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, in una circolare inviata a tutti i prefetti, con l’obiettivo di «garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste». Frattasi invita i questori ad attivare un dialogo con i promotori delle manifestazioni studentesche e a valutare l’opportunità di un coinvolgimento anche dei dirigenti scolastici. Un elemento che, per il dirigente, «potrà costituire un efficace strumento per scongiurare possibili strumentalizzazioni delle istanze studentesche e per isolare le frange ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio» inmobilitazione nazionale promossa per venerdì dopo la morte di due– Lorenzo Parrelli e Giuseppe Lenoci – che stavano svolgendo uno stage. È quello che chiede Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, in una circolare inviata a tutti i, con l’obiettivo di «garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste». Frattasi invita i questori ad attivare uncon i promotori delle manifestazioni studentesche e a valutare l’opportunità di un coinvolgimento anche dei dirigenti scolastici. Un elemento che, per il dirigente, «potrà costituire un efficace strumento per scongiurare possibili strumentalizzazioni delle istanze studentesche e perle frange ...

