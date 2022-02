Il Regno Unito? Per Meghan Markle è una “causa persa”: la Duchessa ha preso una decisione irrevocabile (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si parla molto di Meghan e non sempre in maniera positiva, ma le chiacchiere sul suo conto che provengono dal Regno Unito non sembrano preoccuparla affatto. Stando a quanto riportato dal Sun, alla Duchessa del Sussex pare non importare assolutamente ciò che gli inglesi pensano di lei, perché considera il Regno Unito una “causa persa”. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si parla molto die non sempre in maniera positiva, ma le chiacchiere sul suo conto che provengono dalnon sembrano preoccuparla affatto. Stando a quanto riportato dal Sun, alladel Sussex pare non importare assolutamente ciò che gli inglesi pensano di lei, perché considera iluna “”. L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito La sensazionale scoperta fatta a Londra. Un giorno fortunato per i ricercatori La scoperta ha avuto del sensazionale: l'ittiosauro scoperto per caso, infatti, rappresenta il fossile più grande e completo del suo genere mai scoperto nel Regno Unito. Davvero un giorno fortunato ...

Sinner - Piatti story: sei personaggi in cerca d'autore Studia al King's College London e alla Oxford University, inizia a lavorare nel colosso IMG poi diventa uno degli uomini di punta della Lagardere Sports nel Regno Unito. Apre la sua società nel 2011. ...

Regno Unito, Scotland Yard indaga sulla fondazione del principe Carlo RaiNews Mal di testa dopo la gita con gli amici, Gaia muore a 25 anni. I medici: «Decesso inspiegabile» La notizia è trapelata solo pochi giorni fa ed è stata uno shock per il Regno Unito, dove la ragazza è conosciuta per essere la sorella dello scrittore e commentatore Toby Young e la figlia di Lord ...

Crisi ucraina, la Nato verso un "rafforzamento" in Romania e sul Mar Nero Allo stato, "una decisione finale a livello di comando della Nato ancora non è stata presa", ha detto Stoltenberg, ma il ministro della Difesa del Regno Unito Ben Wallace ha subito annunciato il ...

