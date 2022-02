Il presidente Wada attacca | ' Delusi dalla decisione Tas su Valieva'

Advertising

Gazzetta_it : Banka, presidente Wada:'Delusi dalla decisione Tas su Valieva' #Beijing2022 #olympics -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Wada

Ildell'Agenzia mondiale antidoping () Witold Banka attacca e critica la decisione della Corte arbitrale per lo sport (Tas) di revocare la sospensione provvisoria della pattinatrice ...Le parole deldell' Agenzia mondiale antidoping (), Witold Baka in merito alla positività al doping della pattinatrice russa Kamila Valieva di appena 15 anni: 'Il doping nei bambini è malvagio e ...Le parole del presidente dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA), Witold Baka in merito alla positività al doping della pattinatrice russa Kamila Valieva di appena 15 anni: “Il doping nei bambini è ...Witold Banka, presidente dell'agenzia mondiale per l'antidoping, ha espresso le sue idee personali senza voler commentare direttamente il caso della pattinatrice russa Kamila Valieva risultata ...