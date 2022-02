Horizon Forbidden West su PS5 è pura ricerca del piacere dei sensi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Abbiamo giocato all'atteso seguito dell'acclamato Horizon Zero Dawn su PlayStation 5, titolo che offre un'esperienza di gioco in 4K e HDR da urlo, con immagini semplicemente spettacolari. Ecco le nostre impressioni sulla grafica di quello che è sicuramente un gioco da vere nella propria collezione, anche solo per far brillare il proprio TV.... Leggi su dday (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Abbiamo giocato all'atteso seguito dell'acclamatoZero Dawn su PlayStation 5, titolo che offre un'esperienza di gioco in 4K e HDR da urlo, con immagini semplicemente spettacolari. Ecco le nostre impressioni sulla grafica di quello che è sicuramente un gioco da vere nella propria collezione, anche solo per far brillare il proprio TV....

Advertising

mgpg07 : RT @Digital_Day: Horizon Forbidden West non è solo un grande (in tutti i sensi) videogioco, ma un generatore di immagini spettacolari in 4K… - Digital_Day : Horizon Forbidden West non è solo un grande (in tutti i sensi) videogioco, ma un generatore di immagini spettacolar… - telodogratis : Horizon Forbidden West: Collolungo diventa un Set LEGO, in vendita da maggio - HDblog : Horizon Forbidden West: Collolungo diventa un Set LEGO, in vendita da maggio - infoitscienza : Horizon Forbidden West fa bene alla Terra: ecco la lodevole iniziativa di PlayStation -