Green pass | falsi sms dal Ministero della Salute La polizia avverte | «Non aprite questo link»

Advertising

borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - Open_gol : La scrittrice chiede al governo di eliminare il lasciapassare: «Prima o poi moriremo tutti. Intanto però sarebbe be… - monegiu72 : RT @xxxlg58: Lettera al premier: «Ora il green pass limita l’Italia» - StudiBressan_ : @TerzaLoggia Covid 19 notizie. Abrogazione definitiva in Svizzera della mascherina e del Green Pass.Nel nido di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Per voler avvalorare coi numeri le tesi anti, infatti, la deputata ha scritto un post su Facebook, con una card a ribadire il concetto, in cui tirava in ballo i "500 milioni" di italiani a ...La strategia del Governo continuerà a puntare in maniera molto significativa sul. Sono le parole del ministro Speranza, raccolte solo poco più di un mese fa , ma si sa, tutto cambia. E in epoca di pandemia anche molto velocemente. Si parla del 31 marzo come data di ...Il messaggio avverte di una (inesistente) clonazione del proprio Green pass. La Polizia di Stato avverte che in realtà è un tentativo di phishing, insomma un sistema per carpire dati personali. Non ...Covid, Sileri: è finita solo la parte acuta dell'epidemia. Riprogrammare green pass e mascherine dopo calo ricoveri e intensive ROMA 16 FEB. - "Quando si dice 'è finita', non è corretto, dobbiamo ...