GF Vip, spunta una lettera ‘misteriosa’ in casa: “Lui l’ha lasciata” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ; scopriamo cosa è successo nelle scorse ore. State seguendo il GF Vip 6? Ormai manca meno di un mese al gran finale del reality show e tutto fa pensare che ci aspettano delle settimane incandescenti. Anche perché, in casa, è tornato Alex Belli! L’attore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ; scopriamo cosa è successo nelle scorse ore. State seguendo il GF Vip 6? Ormai manca meno di un mese al gran finale del reality show e tutto fa pensare che ci aspettano delle settimane incandescenti. Anche perché, in, è tornato Alex Belli! L’attore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : 'La tratta come una stupida': situazione sgradevole al GF Vip, spunta l'accusa di manipolazione - LIReMa4 : RT @blogtivvu: Alex Belli e Delia Duran fanno l’amore al GF Vip? “Non posso…”, spunta il video bollente - blogtivvu : Alex Belli e Delia Duran fanno l’amore al GF Vip? “Non posso…”, spunta il video bollente - ninoBertolino : RT @Anna302478978: Droga dello stupro ai clienti vip: spunta nelle carte il senatore Pd Cerno (non ancoraindagato) Nelle telefonate i pushe… - romanino48 : RT @Anna302478978: Droga dello stupro ai clienti vip: spunta nelle carte il senatore Pd Cerno (non ancoraindagato) Nelle telefonate i pushe… -