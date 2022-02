GF Vip, Alex Belli di nuovo vicino a Soleil Sorge: la richiesta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Gf vip subisce le prime influenze del rientro in Casa di Alex Belli, con le nuove dinamiche del triangolo che vede protagonisti l’attore, Soleil Sorge e Delia Duran. L’attore si palesa diviso tra i due fuochi, Soleil e Delia, e se alla prima lui chiede di aspettarlo affinché possa risolvere i problemi di cuore con la promessa sposa, alla Duran professa amore sincero e non solo. Tuttavia, Soleil lancia un ultimatum ad Alex, in quanto non intende raccogliere briciole da lui nel loro rapporto. GF Vip, Soleil gelosa di Alex Belli gli fa una scenata: “Dobbiamo chiudere” La Sorge non ha apprezzato il comportamento ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Gf vip subisce le prime influenze del rientro in Casa di, con le nuove dinamiche del triangolo che vede protagonisti l’attore,e Delia Duran. L’attore si palesa diviso tra i due fuochi,e Delia, e se alla prima lui chiede di aspettarlo affinché possa risolvere i problemi di cuore con la promessa sposa, alla Duran professa amore sincero e non solo. Tuttavia,lancia un ultimatum ad, in quanto non intende raccogliere briciole da lui nel loro rapporto. GF Vip,gelosa digli fa una scenata: “Dobbiamo chiudere” Lanon ha apprezzato il comportamento ...

Advertising

ricciol21194899 : @TZSOFOAZ mi fai sxhifoooo manila nathaline jessica lulu delia alex miriana vipere falsiiiiiiii schifooooooo vip - fainformazione : GF VIP: la rabbia di Delia contro Alex Belli! Guarda il video! GF VIP: la rabbia di Delia Duran nei confronti di… - fainfocultura : GF VIP: la rabbia di Delia contro Alex Belli! Guarda il video! GF VIP: la rabbia di Delia Duran nei confronti di… - GossipStyle_it : Gf Vip, scenata di gelosia di Soleil ad Alex: “Non ti vedo coinvolto come prima” #gfvip #soleil #alexbelli - ricciol21194899 : @p57885391 @soleilsorge__ per me mi fai schifo delia e alex manila lulu jessica sophia miriana schifo vipere falsi… -