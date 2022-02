Firenze-Pisa-Livorno: 33 milioni per sistemare (finalmente) la superstrada (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Firenze - E' in arrivo un investimento da 33 milioni di euro per la Firenze-Pisa-Livorno, l'eterna incompiuta. La notizia è uscita durante il Comitato di vigilanza sulla strada di grande comunicazione, a cui hanno partecipato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Dario Nardella, e il sindaco di Pisa, Michele Conti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 febbraio 2022)- E' in arrivo un investimento da 33di euro per la, l'eterna incompiuta. La notizia è uscita durante il Comitato di vigilanza sulla strada di grande comunicazione, a cui hanno partecipato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco della Città Metropolitana di, Dario Nardella, e il sindaco di, Michele Conti L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Pisa Fi - Pi - Li, il dramma degli incidenti è quotidiano È il bollettino di tre giorni a caso sulla Firenze - Pisa - Livorno, nel tratto che attraversa Lastra a Signa e che, come quello successivo, in direzione Scandicci, è da mesi al centro di continui ...

Fipili, maxi investimento da 33 milioni: "Interventi su viadotti e ponti" In vista dunque nuovi interventi di manutenzione sulla strada di grande comunicazione Firenze - Pisa - Livorno , in attesa del subentro nella gestione da parte della società regionale annunciata nei ...

Emergenza Covid: bus regolari in quasi tutta la regione Il servizio del 17 febbraio Nel Dipartimento Nord, 86 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 15, 11 a Lucca, 25 a Pisa e 35 a Livorno. Per il Dipartimento Centro sono ...

