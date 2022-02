Eutanasia, la Consulta non invita neanche a legiferare. Questa mancanza fa temere il peggio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte Costituzionale ha detto “no” al Referendum sull’Eutanasia. Il quesito sarebbe inammissibile perché con l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale sull’omicidio del consenziente “non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. La Corte fa il suo mestiere strettamente giuridico, o almeno così si spera, ma il comunicato rilasciato prima di depositare la sentenza è piuttosto tranchant: il rifiuto sembra netto, non c’è alcuno spiraglio che lasci intravedere buone intenzioni. Ad esempio, si sarebbe potuto inserire un richiamo al vuoto normativo o alla necessità da parte del Parlamento di lavorare su una legge. Questa mancanza fa temere il peggio: c’è forse il rischio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte Costituzionale ha detto “no” al Referendum sull’. Il quesito sarebbe inammissibile perché con l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale sull’omicidio del consenziente “non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. La Corte fa il suo mestiere strettamente giuridico, o almeno così si spera, ma il comunicato rilasciato prima di depositare la sentenza è piuttosto tranchant: il rifiuto sembra netto, non c’è alcuno spiraglio che lasci intravedere buone intenzioni. Ad esempio, si sarebbe potuto inserire un richiamo al vuoto normativo o alla necessità da parte del Parlamento di lavorare su una legge.fail: c’è forse il rischio che ...

