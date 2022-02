Esplosione nel deposito di una ditta, una vittima (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questa mattina a Pinzano al Tagliamento, Pordenone, è avvenuta un’Esplosione in un deposito. L’ennesimo caso di morte sul lavoro che questa volta coinvolge una donna. Il sospetto è che l’evento sia stato innescato da una stufetta, accesa dalla vittima per riscaldare la stanza nella quale si trovava. L’Esplosione ha causato l’ennesima morte sul luogo di lavoro L’Esplosione avvenuta in provincia di Pordenone è avvenuta questa mattina, alle 6.30. Secondo le ricostruzioni si è avvertito un forte boato provenire dalla ditta in questione, che opera nel settore della distribuzione di bevande. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e hanno escluso il coinvolgimento di altre persone. Il marito della vittima, nonché titolare dell’azienda, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questa mattina a Pinzano al Tagliamento, Pordenone, è avvenuta un’in un. L’ennesimo caso di morte sul lavoro che questa volta coinvolge una donna. Il sospetto è che l’evento sia stato innescato da una stufetta, accesa dallaper riscaldare la stanza nella quale si trovava. L’ha causato l’ennesima morte sul luogo di lavoro L’avvenuta in provincia di Pordenone è avvenuta questa mattina, alle 6.30. Secondo le ricostruzioni si è avvertito un forte boato provenire dallain questione, che opera nel settore della distribuzione di bevande. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e hanno escluso il coinvolgimento di altre persone. Il marito della, nonché titolare dell’azienda, che ...

