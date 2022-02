Elezioni comunali e regionali in Sicilia | confronto Salvini-Miccichè

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Palermo – Amministrative ein: ne discuteranno stamani il leader della Lega Matteoe il coordinatore di Forza Italia nell’Isola Gianfrancocome confermano fonti dei due partiti. Forza Italia nei giorni scorsi ha proposto la candidatura alla presidenza della Regionena diche si è detto “lusingato”, annunciando di volerne discutere con la Lega, l’Udc e gli altri alleati. Il colloquio con il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa c’è già stato, adesso la discussione conpotrebbe accelerare le scelte della coalizione alla ricerca di una sintesi. In campo, infatti, c’è anche il governatore Nello Musumeci che ha già ricevuto il via libera di Fratelli d’Italia per la ricandidatura. Ufficiale la candidatura di Cateno De ...

Advertising

TG24info : #Frosinone – Comunali, giunta Ottaviani: l’endorsement di Magliocchetti | - lancellone : RT @ItaliaViva: Corsa a sindaco, @davidefaraone nella sede Rap: 'Servono holding e impianti moderni' - tusciaweb : Elezioni comunali, c’è un altro ricorso stavolta al Consiglio di stato Corchiano - Elezioni comunali, Bengasi B… - palermo24h : Elezioni comunali e regionali: confronto tra Salvini e Miccichè - mattinodipadova : Il presidente dell’Ordine degli avvocati ha rifiutato l’offerta di correre da sindaco: «Ho un ruolo di garanzia ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

TorinoToday

... la vita procede normalmente, piove, il Consiglio rimane in carica e i consiglieri... La speranza, quindi, è che il Commissario incaricato dalla Regione per traghettare Messina alle...Ma anche delle disposizioni che impediscono la partecipazione alle competizioni elettorali per il Parlamento europeo e italiano e alleregionali, provinciali edi chi sia stato ...A partire dal 4 aprile saranno organizzate le elezioni dei comitati delle frazioni arcoresi ... il giorno dell’assemblea compilando il modulo scaricabile online sul sito comunale. I candidati dovranno ...Le ultime elezioni si svolsero nel 2014, quando fu l’ex consigliere comunale Giuseppe Salvatore a trionfare con 480 preferenze. Il risultato, però, non fu mai ratificato. E la triade commissariale ...