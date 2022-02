Droga, operazione carabinieri nel Catanese: arrestate 15 persone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta I carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Caltagirone, nei confronti di 15 persone, indagate per spaccio di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta Idel Comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Caltagirone, nei confronti di 15, indagate per spaccio di ...

