"La pandemia ha riproposto la centralità della scienza" ma "oggi, ci confrontiamo con pulsioni antiscientifiche, che puntano alla delegittimazione dei singoli scienziati o delle loro istituzioni".

Ultime Notizie dalla rete : Draghi difendere Draghi, difendere istituzioni da pulsioni anti - scientifiche Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso. "Dobbiamo difenderli e dobbiamo coltivare la cultura scientifica, promuoverne il ruolo centrale nella ...

