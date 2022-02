Conte vuole affossare i referendum sulla giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I 5 Stelle, convintamente a favore del quesito sulla cannabis, si mettono di traverso a quelli sulla giustizia: "Ci farebbero compiere un passo decisamente indietro" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I 5 Stelle, convintamente a favore del quesitocannabis, si mettono di traverso a quelli: "Ci farebbero compiere un passo decisamente indietro"

Advertising

fattoquotidiano : Il garante non vuole cedere sull’ultima regola rimasta, l’ultimo pilastro. E può essere la carta che spegne e risol… - Quinta00876879 : RT @MariangelaBona6: Floris che dice a @ale_dibattista che il governo #Conte II non c'è e quindi non si deve citare...Ale Dibattista ovviam… - AngelaGianoli : RT @SuperErmy: #Sorgi non cada dal pero! La caduta del governo #Conte è stata organizzata a tavolino da chi sappiamo e non perché incapace… - Rosyfree74 : RT @SuperErmy: #Sorgi non cada dal pero! La caduta del governo #Conte è stata organizzata a tavolino da chi sappiamo e non perché incapace… - SAPAFER : RT @fattoquotidiano: Il garante non vuole cedere sull’ultima regola rimasta, l’ultimo pilastro. E può essere la carta che spegne e risolve… -