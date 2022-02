Conferenza stampa Zaccagni: «Atteggiamento importante. Senza Immobile…» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Conferenza stampa Zaccagni, le parole del giocatore biancoceleste alla vigilia della sfida tra Lazio e Porto Mattia Zaccagni interviene in Conferenza stampa per presentare Porto-Lazio, gara d’Europa League in programma domani alle ore 21. MIGLIORE IN ITALIA NEL RUOLO – «Voglio rimanere su questa stradra, lavorare per diventarlo. Sto cercando continuità nella gara e fare il più possibile quello che mi chiede il mister». ESULTANZA ARCIERE – «Dal video che ha messo la Lazio, quando sono arrivato a Verona che c’era un’esultanza simile e da lì è diventata la mia». Senza IMMOBILE – «Ciro è fondamentale per noi, ma chi giocheà al suo posto darà il massimo. Noi cercheremo di fare la nostra partita, giocando il nostro calcio». APPROCCIO EUROPA LEAGUE – «A ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022), le parole del giocatore biancoceleste alla vigilia della sfida tra Lazio e Porto Mattiainterviene inper presentare Porto-Lazio, gara d’Europa League in programma domani alle ore 21. MIGLIORE IN ITALIA NEL RUOLO – «Voglio rimanere su questa stradra, lavorare per diventarlo. Sto cercando continuità nella gara e fare il più possibile quello che mi chiede il mister». ESULTANZA ARCIERE – «Dal video che ha messo la Lazio, quando sono arrivato a Verona che c’era un’esultanza simile e da lì è diventata la mia».IMMOBILE – «Ciro è fondamentale per noi, ma chi giocheà al suo posto darà il massimo. Noi cercheremo di fare la nostra partita, giocando il nostro calcio». APPROCCIO EUROPA LEAGUE – «A ...

