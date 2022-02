Bronzo della staffetta maschile di short track nei 5000 metri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La staffetta maschile di short track composta da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli ha conquistato il Bronzo, dietro Canada e Corea, nella staffetta 5000 metri maschile. Il quartetto azzurro la spunta per appena 9 millesimi sulla Russia, complice la caduta degli staffettisti cinesi nella seconda parte di gara. “Una medaglia da batticuore, esaltante e palpitante. Quando si vince con una staffetta è sempre un orgoglio per il Paese perchè è una dimostrazione di forza del movimento. Mi sono davvero emozionato perchè il fotofinish ti lascia sempre con una suspence ulteriore rispetto ai fremiti della gara stessa. Complimenti ai ragazzi: ci hanno ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Ladicomposta da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli ha conquistato il, dietro Canada e Corea, nella. Il quartetto azzurro la spunta per appena 9 millesimi sulla Russia, complice la caduta degli staffettisti cinesi nella seconda parte di gara. “Una medaglia da batticuore, esaltante e palpitante. Quando si vince con unaè sempre un orgoglio per il Paese perchè è una dimostrazione di forza del movimento. Mi sono davvero emozionato perchè il fotofinish ti lascia sempre con una suspence ulteriore rispetto ai fremitigara stessa. Complimenti ai ragazzi: ci hanno ...

